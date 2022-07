Der Schweiß läuft: Wie Sie an heißen Tagen frisch bleiben Der Schweiß läuft: Wie Sie an heißen Tagen frisch bleiben

Das Shirt klebt am Rücken und unter den Achseln sprießen Flecken: An heißen Tagen läuft der Schweiß. Eine ganz normale Körperfunktion, die viele aber lästig finden. Was hilft, um frisch zu bleiben? + Von Ricarda Dieckmann