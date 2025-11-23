Beim Verbrauch von Wasser und Boden, beim Kippen des Weltklimas, beim Aufstocken gigantischer Müllberge und bei der Ausbeutung von Menschen spielt die Modeindustrie leider eine wichtige Rolle. Vor allem mit spottbilliger, schnelllebiger Wegwerfmode – Fast Fashion. Die Gegenbewegung heißt Slow Fashion. Dafür muss niemand in grauen Klamotten und mit Verzichtsmiene herumrennen – im Gegenteil: Wie Susanne Barta mit praktischen Beispielen verdeutlicht, steht Slow Fashion für Freude mit Kleidung und stilvollen Auftritt. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-d2451ce990ab48f525873d70afd&v=1763636437"><\/iframe><\/div>\n