Deutsche Ruder-Damen im Training am Kalterer See: Drohne filmt mit

Die weibliche deutsche Ruder-Nationalmannschaft weilt derzeit in Kaltern. Am Kalterer See bieten sich den Athletinnen optimale Trainingsbedingungen in traumhafter Kulisse. Im Drohnenvideo sehen Sie spektakuläre Aufnahmen aus der Vogelperspektive.