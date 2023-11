Deutscher Orden: Fr. Stefan Walder legt ewige feierliche Profess ab

Beim Anlegen des weißen Ordensmantels (von links): Fr. Stefan Walder, Prior P. Arnold Wieland und Provinzrat P. Christoph Waldner (stehend). - Foto: © fm

Die Ordenskirche zum hl. Georg war bis auf den letzten Sitzplatz besetzt, als der junge Ordensbruder sich für immer an den Deutschen Orden gebunden hat. Im November 2016 war er eingekleidet worden, ein Jahr darauf legte er die zeitliche Profess ab.Nach seinen Versprechen am Sonntag erhielt der Bauernsohn auch das Brustkreuz und den weißen Ordensmantel überreicht.P. Markus Mur OT hielt die Predigt: Er erinnerte daran, dass vor 181 Jahren der vor 150 Jahren gestorbene Diener Gottes P. Peter Paul Rigler OT in der Landkommende Weggenstein zu Bozen seine ewige feierliche Profess abgelegt habe.2 besondere Anlässe stehen dem 32-jährigen Stefan Walder OT noch bevor: Am 1. April 2024 wird er zum Diakon geweiht, am 14. September 2024 zum Priester. Die Feiern, denen Diözesanbischof Ivo Muser vorstehen wird, werden immer in Lana stattfinden.