Die 30 beliebtesten Campingplätze in Europa – 2 Südtiroler dabei

2 Südtiroler unter den Top 30

Platz eins geht zum dritten Mal in Folge an den Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt vom Camping Grubhof (Salzburg) und dem Camping Rosenfelder Strand Ostsee (Schleswig-Holstein).Als beliebtester Neueinsteiger und höchster Aufsteiger gelten Camping Gloria Vallis (Südtirol-Trentino) sowie der Campingpark Erfurt (Thüringen).Unter den 110 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 69 in Deutschland, 20 in Österreich, 7 in Italien, 3 in der Schweiz sowie einer in den Niederlanden.Unter den Top 30 befinden sich auch 2 Südtiroler Campingplatze: Auf Rang 12 der „Luxury Camping Schlosshof“ in Lana und auf Rang 27 „Camping Gloria Vallis“ in Glurns. Letzterer ist ein Neueinsteiger im Ranking und bekam auch eine Bestnote in der Kategorie „Sauberkeit Sanitär“.Der camping.info Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen in der Campingbranche. Als Grundlage dienen 230.000 Bewertungen von über 150.000 Campinggästen.