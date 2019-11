Die Ärzte sind wieder auf Tour

Unter dem Slogan „In the ä tonight“ startet das Trio am 7. November 2020 in Hannover. Für Ärzte-Fans in Südtirol gibt es 3 Termine in Reichweite: Am 17. November 2020 gastiert die Band in der Wiener Stadthalle und am 11. Dezember 2020 in Bad Gastein beim „Sound & Snow“. Am 15.12.2020 steht ein Konzert in der Olympiahalle in München auf dem Programm, den Abschluss bildet der Auftritt im Hallenstadion in Zürich am 21.12.2020.





Der Vorverkauf startet am Donnerstag 14.11.2019 um 17.00 Uhr nur auf www.bademeister.com, wie es in einer Aussendung hieß. Und: „Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur 4 Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich. Für einzelne Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt - insoweit noch Kontingente vorhanden - auch ein örtlicher Vorverkauf starten.“

apa