Die aktuelle „Radius“-Ausgabe zum Südtiroler Arbeitsmarkt ist da

In allen Branchen suchen erfolgreiche Unternehmen dringend nach Mitarbeitern. Doch der neue „Willkommensservice“ der Handelskammer, professionelles „Counselling“ und der Unterstützung von „Silver Worker“ könnten Lösungsansätze und Entspannung bei den „Human Resources“ schaffen.Ein erfolgreicher „Willkommensservice“ bedeutet, dass Unternehmen Rückkehrwilligen attraktive Gehälter bieten, ihnen angemessene Kompetenzen zugestehen und leistbaren Wohnraum bereitstellen.Die Integration von „Silver Worker“ erleichtert die Suche nach erfahrenen Mitarbeitern, die oft bereits über eine Wohnung verfügen. Die Ausgabe beleuchtet auch den neuen Begriff „Counselling“, der für das allgemeine Wohlbefinden am Arbeitsplatz steht – ein zeitgemäßer Ansatz für ein altbewährtes Konzept und präsentiert zahlreiche Unternehmen am Südtiroler Arbeitsmarkt. Heute in Ihrem Tagblatt „Dolomiten“ am Kiosk und an ausgewählte Adressen im Postversand.