Die Fatalistin

Schwarze Daunenjacke, schwarzer Schal, schwarze Hose und passend dazu die Schuhe: Das strenge Outfit, das Sigrid Trojer für den Pressetermin ausgewählt hat, schlägt sich mit der Frohnatur dieser Frau, die unglaublich herzlich ist, jeden sofort duzt, süße Mitbringsel verteilt und gelassen den Anweisungen des Fotografen folgt: Arme verschränken, Schultern drehen, Kinn nach oben, Augen auf – klick. Kurzes Blinzeln, leichtes Kopfschütteln, und schon sitzt die Frisur wieder perfekt für das nächste Bild.Der blonde Bob mit den langen Ponyfransen und den dunkleren Strähnchen ist seit Jahren Sigrid Trojers Markenzeichen, ihre schlanke Figur eine Konstante im Leben dieser Junggebliebenen. „Ich bin immer noch beweglich wie ein Äffchen“, behauptet die heute 70-Jährige, die schon als junges Mädchen ihr Talent als Wettschwimmerin entdeckte. Später brillierte sie in der Leichtathletik, dann spielte sie Volleyball auf regionaler Ebene. Mittlerweile hält sich die zweifache Oma beim Herumtollen mit den Enkeln fit. „Das ist zurzeit mein allerliebstes Training.“ Sie lacht.Die Freischaffende Künstlerin, die in Schlanders aufgewachsen ist und in Lana lebt, ist in Südtirol keine Unbekannte. Ihre großflächigen Wandbilder schmücken private und öffentliche Gebäude, ihre luftigen Zeichnungen zieren Weihnachtskarten und Weinetiketten, ihr Stil lässt sich in vielen Firmenlogos und diversen Kinderbüchern wiederfinden.In der Ausgabe vom 1. Februar veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Sigrid Trojer.ein Interview mit Sozialanthropologin Barbara Plankensteiner; die Bozner Medizinstudentin Federica Mazzoleni erzählt von ihren Reisen nach Auschwitz; die Geschichte des hl. Blasius; alles Lila – ein Steckbrief der Trendfarbe des Jahres 2022.

