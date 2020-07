„Die Frau ist das Herz am Hof“

Nicht nur der Weinbau, sondern auch die Berglandwirtschaft ist prägend für Südtirol. Doch in den letzten Jahren haben viele Bergbauern ihre Arbeit aufgegeben. Nicht so Tobias Marcher vom Rußbachhof in St. Johann im Ahrntal. Er hat den Hof 2018 von seinen Eltern übernommen.