Die großartige Arbeit von Bruder Erich aus Mühlbach in Uganda

„Hallo, ich rufe aus Uganda an, bei uns ist alles okay“: Am Telefon ist Erich Fischnaller, Comboni-Bruder aus Mühlbach und ein Leben lang schon in Afrika. Seit 2017 lebt der heute 72-Jährige im Norden Ugandas, an der Grenze zum Südsudan. Dort gibt er geflüchteten Menschen die Chance auf einen Neuanfang.