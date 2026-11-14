<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Wer seine Kaninchen und Meerschweinchen artgerecht ernähren möchte, sollte ihnen rund um die Uhr frisches Blattgemüse und Grünfutter zur Verfügung stellen. Blättriges Grünfutter bildet dabei den Hauptanteil der Frischfutterration und sollte mindestens 80 Prozent davon ausmachen. Im Herbst und Winter sind das unter anderem blättrige Kohlsorten und Bittersalate wie Endivie, Radicchio oder Chicorée. Auch die Blätter von Kohlrabi oder anderem Gemüse sind beliebt.<BR \/><BR \/>Festes Gemüse wie Knollensellerie, Karotte und Pastinake sollte laut Empfehlungen von Experten höchstens 15 Prozent der Frischfutterration der Nager ausmachen. Ergänzend kann man Zweige und gelegentlich kleine Mengen Obst anbieten.<BR \/><BR \/>Die Futtermenge richtet sich nach der Anzahl und dem Bedarf der Tiere. Man füttert so viel, dass bei der nächsten Fütterung Reste übrig sind, aber nicht zu große Mengen. Verdorbene oder verschmutzte Reste regelmäßig entfernen! Idealerweise füttert man täglich mindestens fünf verschiedene Grünfuttersorten aus der folgenden Liste. Neue Futtersorten sollten langsam und in kleinen Mengen angefüttert werden.<h3>\r\nDie große Futterliste für den Herbst und Winter<\/h3><b>1. Blättriges, krautiges Gemüse – Grünfutter (80 Prozent der Ration):<\/b><BR \/><BR \/>Bittersalate können in großen Mengen gefüttert werden: Endivie, Frisée, Radicchio, Chicorée, Zuckerhut, Löwenzahnsalat ...<BR \/><BR \/>Blättrigen Kohl langsam anfüttern, danach kann man ihn je nach Verträglichkeit und Haltungsbedingungen auch in größeren Mengen geben: Grünkohl, Wirsing, Spitzkohl, Kohlrabiblätter, Schwarzkohl\/Palmkohl, Blumenkohlblätter, Weißkohl, Rosenkohl, Markstammkohl, Urkohl\/Jaromakohl, Chinakohl, Rucola\/Rauke ...<BR \/><BR \/>Gemüsegrün: Karottengrün\/Möhrengrün, Knollenselleriegrün, Stangensellerie, Fenchelgrün, Rote-Bete-Grün, Mairübengrün, Rettichblätter, Stielmus\/Rübstiel ...<BR \/><BR \/>Küchenkräuter: Basilikum, Dill, Petersilie, Melisse, Minze, Rosmarin, Oregano, Salbei, Thymian, Majoran, Estragon, Kerbel, Koriander, Beifuß, Maggikraut\/Liebstöckel, Majoran ...<BR \/><BR \/>Blattgemüse: Feldsalat, Postelein, Portulak, Lollo Rosso\/ Lollo Bionda, Eichblattsalat, Romanasalat ...<BR \/><BR \/>Nur selten, aber in kleinen Mengen kann auch Kopfsalat, Eisbergsalat, Mangold oder Spinat gefüttert werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383336_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>2. Festes Gemüse (15 Prozent der Ration):<\/b><BR \/><BR \/>Festes Kohlgemüse: Kohlrabi, Brokkoli, Blumenkohl, Romanesco, Pak Choi ...<BR \/><BR \/>Wurzel-\/Knollengemüse: Karotten, Pastinaken, Rote Bete, Petersilienwurzel, Knollensellerie, Kohlrabi, Steckrübe\/ Kohlrübe, Topinambur, Futterrüben, Fenchel ...<BR \/><BR \/>In kleinen Mengen kann man auch mal Gurke, Tomate, Kürbis, Zucchini und Paprika füttern (bitte auf die Saison achten!).<BR \/><BR \/><b>3. Ergänzend kann Folgendes gefüttert werden:<\/b><BR \/><BR \/>Apfel, Birne, Quitte oder Zwetschge sollte man nur ab und zu in kleinen Mengen als Leckerli geben. Zum Knabbern eignen sich Blätter und Zweige, zum Beispiel von Apfel- oder Haselnussbäumen. Achtung: Unbedingt darauf achten, dass keine für Kaninchen oder Meerschweinchen giftigen Pflanzen darunter sind, wie beispielsweise die Eibe. Auch unbehandelte Tannen- oder Fichtenzweige können gelegentlich angeboten werden. Stark harzige Zweige sollten jedoch nicht verfüttert werden.<BR \/><BR \/>Küchenkräuter wie Petersilie oder Dill können ebenfalls an Kaninchen und Meerschweinchen gefüttert werden. <BR \/><BR \/>Heu darf natürlich auch im Winter nicht fehlen und muss den Tieren rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Das gilt ebenso für frisches Wasser. Damit dieses nicht einfriert, sollte man den Wassernapf bei Frost mehrmals täglich kontrollieren und das Wasser bei Bedarf erneuern. Eine Schutzwand aus holzverkleidetem Styropor kann das Gefrieren des Wassers hinauszögern. <BR \/><BR \/>Auf getreidereiche Trockenfuttermischungen, die häufig Zucker, Melasse oder andere ungeeignete Bestandteile enthalten, sollte man lieber verzichten.<BR \/><BR \/>Die Futterliste basiert auf Informationen der Websites kaninchenwiese.de und meerschweinchenwiese.de – zwei seriösen Seiten, auf denen sich Kaninchen- und Meerschweinchenhalter umfassend über die artgerechte Haltung und Ernährung ihrer Tiere informieren können.