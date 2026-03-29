Seit 45 Jahren begleitet Toni Fiung als Priester viele Singles, Paare und Familien. Im „Sonn(der)tag“ sagt der erfahrene Buchautor, welche Momente der Karwoche gerade jene Menschen überraschen werden, die sonst eher selten in der Kirche sind. Der Gadertaler Geistliche verrät zudem seine ganz persönlichen Osterrituale und erklärt, warum die Heilige Woche gerade in Krisenzeiten eine unglaubliche Energie entfalten kann.<BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast mit Toni Fiung: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=361620de-3ad9-4dec-9bda-3c02864117a9&v=1774522192884" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n