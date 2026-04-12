Der Deutschordenspriester P. Volgger aus Reischach hat sich im deutschen Sprachraum als Experte für Liturgiewissenschaft und Kirchenbauten einen Namen gemacht. Er lehrt unter anderem an den Universitäten in Brixen und Linz. Im Podcast erzählt P. Volgger auch von einem berührenden Erlebnis bei der eigenen Erstkommunion. <BR \/><BR \/>Hier geht es zu diesem inspirierenden Podcast: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=81ce26d2-56ea-41c7-b8cd-78dcc8a4c479&v=1775826133293" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n