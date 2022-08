Flugstreiks, Flughafenchaos und die Pandemie beherrschen die Schlagzeilen. Doch davon lassen sich die Südtiroler nicht beirren, die Reisebüros verzeichnen heuer viele Buchungen. In einer Umfrage verraten sie, wie und wo Südtiroler ihre Auszeit am liebsten verbringen und wie Urlauber unnötigem Reisestress aus dem Weg gehen. + Von Nadine Hager

Die neue Lust aufs Reisen: Wie Südtirol in diesem Jahr Urlaub macht

In die weite Welt oder doch lieber in der Nähe? Nach den Einschränkungen durch die Pandemie ist die Freude am Reisen zurück. Aber wohin zieht es die Südtirolerinnen und Südtiroler? - Foto: © Shutterstock / shutterstock