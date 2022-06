Die Queen – Meilensteine ihres Lebens

Wichtige Meilensteine ihres Lebens:21. April 1926: Elizabeth kommt in London zur Welt.11. Dezember 1936: König Edward VIII. dankt ab, Elizabeths Vater wird König Georg VI. Damit steht Prinzessin Elizabeth an erster Stelle der Thronfolge. Sie wurde „heiress presumptive“ (voraussichtliche Erbin), da sie durch einen möglicherweise später geborenen Sohn des Königs in der Rangfolge nach hinten gerutscht wäre.20. November 1947: Elizabeth heiratet Leutnant Philip Mountbatten.14. November 1948: Prinz Charles wird geboren. Mit Anne, Andrew und Edward bekommt Elizabeth später noch 3 weitere Kinder.6. Februar 1952: König Georg VI. stirbt. Elizabeth wird zur Königin proklamiert.29. Juli 1981: Prinz Charles heiratet Lady Diana.1992: Die Queen bezeichnet das Jahr ihres 40-jährigen Thronjubiläums als „annus horribilis“ (Schreckensjahr). Im März trennt sich Prinz Andrew von seiner Frau „Fergie“, im April lässt sich Prinzessin Anne scheiden. Im November zerstört ein Brand einen Teil von Schloss Windsor. Im Dezember geben Charles und Diana ihre Trennung offiziell bekannt.28. August 1996: Charles und Diana werden rechtskräftig geschieden.31. August 1997: Tödlicher Autounfall von Prinzessin Diana in Paris.30. März 2002: Elizabeths Mutter („Queen Mum“) stirbt. Im gleichen Jahr stirbt auch ihre Schwester Margaret.9. April 2005: Thronfolger Prinz Charles heiratet knapp 8 Jahre nach dem Tod Dianas seine Jugendliebe Camilla Parker-Bowles.20. Dezember 2007: Queen Elizabeth wird nach Lebensalter dieSie überholt Queen Victoria, die 81 Jahre, 7 Monate und 29 Tage alt wurde.29. April 2011: Elizabeths Enkel William heiratet in London seine langjährige Freundin Kate Middleton.22. Juli 2013: Mit Prinz George schenken William und Kate der Monarchin einen Urenkel. Nach Prinz Charles und dessen ältestem Sohn William steht er in der Thronfolge an dritter Stelle. Ihm folgen seine jüngeren Geschwister Charlotte (geboren 2015) und Louis (2018).20. November 2017: Elizabeth und Philip sind 70 Jahre verheiratet, ein Rekord in der Geschichte der britischen Royals.19. Mai 2018: Elizabeths Enkel Harry heiratet auf Schloss Windsor die US-Schauspielerin Meghan Markle.13. Januar 2020: Die Queen stimmt nach Beratungen in der Familie dem Plan ihres Enkels Harry zu, künftig mit Frau Meghan und Sohn Archie ein Leben abseits der königlichen Pflichten zu führen. Ihr Mann Philip hatte sich bereits 2017 aus Altersgründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, Sohn Andrew nimmt seit November 2019 keine royalen Termine mehr wahr.9. April 2021: Der langjährige Queen-Gemahl Prinz Philip stirbt im Alter von 99 Jahren. Aufgrund der Corona-Beschränkungen muss die Queen bei der Trauerfeier im kleinen Kreis in Windsor alleine in der Kirchenbank sitzen.21. April 2021: Ihren 95. Geburtstag muss die Queen wenige Tage nach der Trauerfeier für Prinz Philip erstmals ohne ihn begehen.6. Februar 2022: Die Queen sitzt seit 70 Jahren auf dem britischen Thron. Kein Staatsoberhaupt vor ihr hat ein Platin-Jubiläum gefeiert. Sie legt fest, dass Herzogin Camilla eines Tages an der Seite des künftigen König Charles „Queen Consort“ heißen soll.