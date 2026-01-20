Darüber haben wir uns mit Luis Mahlknecht unterhalten. <BR \/><b>Interview: Elmar Pichler Rolle<\/b><BR \/><BR \/><b>Jetzt steht also fest, dass Sie Stadionsprecher bei den Olympischen Spielen in Antholz sein werden?<\/b><BR \/>Luis Mahlknecht: Ja, ziemlich lange war es unsicher, aber jetzt ist es fix. Das ist nach so langer Zeit als „Speaker“ wirklich eine tolle Sache.<BR \/><BR \/><b>Bei Olympia wird es anders sein als bei den jährlichen Weltcup-Rennen?<\/b><BR \/>Mahlknecht: Auf jeden Fall. Beim Weltcup in Antholz muss und darf ich für Stimmung sorgen. Ich feuere dabei nicht nur die Athletinnen und Athleten an, sondern auch die Fans auf den Rängen. Bei den Olympischen Spielen ist hingegen Zurückhaltung obligat.<BR \/><BR \/><b>Es gibt Vorschriften?<\/b><BR \/>Mahlknecht: Bei allen offiziellen Momenten auf jeden Fall. Bei den Siegerehrungen zum Beispiel muss ich einen Text verlesen, von dem ich kein einziges Wort abweichen darf.<BR \/><BR \/><b>Sie sind doch bekannt fürs überschäumende Temperament während der Rennen. Wie verhalten Sie sich, wenn Dorothea Wierer bei Olympia ganz vorne mitmischt? Zum Beispiel gleich bei der Gemischten Staffel am 8. Februar? Normalerweise flippen Sie aus und mit Ihnen auch das Publikum…<\/b><BR \/>Mahlknecht: Bei Olympia dürfen die „Speaker“ das absolut nicht. Da muss auch ich sachlich und ruhig verkünden, dass es eine neue Bestzeit gibt (lacht). <BR \/><BR \/><b>Das dürfte Ihnen vermutlich schwer fallen…<\/b><BR \/>Mahlknecht: Ja schon, andererseits werden wir gezielt darauf vorbereitet. In den nächsten Tagen gibt es für alle Olympia-„Speaker“ noch einmal ein Treffen, wo wir genaue Verhaltensmuster und Anweisungen erteilt bekommen. <BR \/><BR \/><b>In welcher Sprache werden Sie die Olympischen Wettbewerbe für das Publikum im Stadion kommentieren?<\/b><BR \/>Mahlknecht: Stefan Steinacher, der in Österreich der absolute Star ist und alle großen Wintersport-Events kommentiert, macht die Ansagen in deutscher und englischer Sprache, ich in Italienisch. Bei den Siegerehrungen allerdings übernehme ich auch noch den französischen Part. Das kann ein Grödner halt besser als ein Österreicher…<BR \/><BR \/><b>Das Ladinische bleibt leider außen vor.<\/b><BR \/>Mahlknecht: Nicht unbedingt, es gibt noch eine kleine Chance. Wenn sich Gaia Brunello den einzigen Startplatz für Brasilien sichert, werde ich sie bestimmt auf Grödnerisch begrüßen. Gaia ist in St. Ulrich aufgewachsen, hat eine brasilianische Mutter und startet deshalb für Brasilien. Allerdings sind die Chancen auf einen Olympia-Start eher gering, weil es für Gaia heuer absolut nicht gut gelaufen ist. Falls sie sich dennoch qualifiziert, ertönt im Stadion auch Ladinisch.<BR \/><BR \/><b>Wie wird man eigentlich ein Stadionsprecher?<\/b><BR \/>Mahlknecht: Als ich noch unterrichtete, habe ich Schulwettkämpfe in Gröden moderiert. Und ich arbeite seit Jahrzehnten als freier Mitarbeiter für die „Dolomiten“-Sportredaktion. Dort teilen wir die Disziplinen untereinander auf, und ich habe mich journalistisch immer um das Rodeln und die Nordischen Sportarten gekümmert. Mein Landsmann Ubaldo Prucker hat mich vor vielen Jahren zum Biathlon gebracht; er war damals Cheftrainer der italienischen Mannschaft. 2002 habe ich in Antholz erstmals im Vorprogramm für gute Stimmung gesorgt – ich musste also die Fans vor den Rennen unterhalten. Bald darauf wurde ich dann auch „Speaker“ bei den Weltcup-Rennen selbst. Ich mache das nun seit vielen Jahren gemeinsam mit Stefan Steinacher.<BR \/><BR \/><b>Sie machen diesen Job nur bei den Biathlon-Weltcup-Rennen in Antholz?<\/b><BR \/>Mahlknecht: Nein, meine erste Erfahrung habe ich eigentlich im Ski-Weltcup gemacht. Damals fiel plötzlich ein „Speaker“ bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden aus, und der italienische Sprecher konnte kein Deutsch. Ich wurde ins eiskalte Wasser geworfen, und habe dann die Rennen auf der legendären Saslong auch noch viele Jahre hindurch kommentiert. Dann kamen weitere Events dazu, zum Beispiel auch die Maratona dles Dolomites und viele andere.<BR \/><BR \/><b>Olympia ist für Sie also der krönende Abschluss?<\/b><BR \/>Mahlknecht: So sollte es eigentlich sein. Ja. Aber meine Leidenschaft und meine Begeisterung sind immer noch groß, wer weiß, was nach Olympia alles noch kommt.