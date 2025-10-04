Etliche sind dem Aufruf von „Dolomiten“ und STOL gefolgt und haben ihr bestes Wiesn-Foto an die Redaktionen geschickt.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/suedtiroler-wiesn-kellnerin-wir-hatten-grosse-angst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie eine Südtiroler Wiesn-Kellnerin die Bombendrohung am Oktoberfest erlebt hat, das lesen Sie HIER. <\/a><\/b><BR \/><BR \/><i>Hier die schönsten Bilder – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:<\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71710596_gallery" \/><BR \/><BR \/>Wenn Sie – werte Leserinnen und Leser – am Abschlusswochenende noch das Oktoberfest besuchen, greifen Sie zum Handy, machen Sie ein Foto oder ein Selfie mit ihren Freunden. Die Fotos senden Sie an die Leute-heute-Redaktion der „Dolomiten“.<BR \/><BR \/>Die witzigsten Bilder von den Südtirolerinnen und Südtirolern auf der Wiesn werden auf der Leute-heute-Seite sowie auf STOL veröffentlicht (bitte Namen und Wohnort angeben). Die E-Mail-Adresse lautet: <a href="mailto:dolomiten.leuteheute@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dolomiten.leuteheute@athesia.it<\/a>