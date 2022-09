Die wichtigsten Stationen im Leben von Queen Elizabeth II. in Bildern Die wichtigsten Stationen im Leben von Queen Elizabeth II. in Bildern

„Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden“, versprach die spätere Königin Elizabeth II. an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Im Alter von 96 Jahren ist die britische Königin am Donnerstag auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Nur wenige Briten können sich an eine Zeit erinnern, als Elizabeth II. nicht Königin war. Die Trauer ist weltweit groß.