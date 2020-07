Die Wirtschaft als Hobby

Am 3. Juni wurden die Einreisebeschränkungen nach Italien aufgehoben, einen Tag später hat sich Esther Mitterstieler in Wien ins Auto gesetzt und ist nach Hause gefahren – heim nach Völs zur Familie und ihrem Buen Retiro mit Blick auf Schloss Prösels. Mit Land und Leuten ist die 51-Jährige tief verwurzelt. Und dennoch ist und bleibt Südtirol eine Nummer zu klein für die Vollblutjournalistin, die berufliche Veränderungen ebenso wenig scheut wie private Neuanfänge.„Deshalb haben mich die geschlossenen Grenzen während des Lockdowns auch so gestört“, sagt Esther Mitterstieler. Seit Februar 2019 ist sie Ressortleiterin „Wirtschaft“ der ORF-Radio-Information. Eine völlig neue Erfahrung für die routinierte Print- und Online-Journalistin, die seit 1998 in Wien lebt und arbeitet.In der Ausgabe vom 1. Juli widmet die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ der erfolgreichen Wirtschaftsjournalistin Esther Mitterstieler ein Porträt.Außerdem im aktuellen Heft: Ulrich Seitz, Präsident der Alzheimervereinigung Südtirol, erklärt den schwierigen Alltag von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, das Meraner Frauenmuseum lädt zu einem Stelldichein mit der Schürze ein, und Bäuerinnen-Dienstleisterin Ricky Huber Ortler zeigt, wie man ein Mobile aus Filz bastelt.

