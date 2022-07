Diese Maturantin ist ganz schön (und) klug Diese Maturantin ist ganz schön (und) klug

Sie hat im Rekordtempo die Matura hingelegt und bereits 3 Modelverträge in der Tasche: Cindy Degasperi aus Bozen ist mit nur 18 Jahren auf dem Weg nach ganz oben. Hier erzählt sie über ihren Weg zwischen Lernen und Laufsteg, den beruflichen Traum und was ihr am Posen vor der Kamera besonders gefällt. + Von Manuel Raffin