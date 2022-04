„Liebe ist die größte Triebkraft im Leben. Du kannst nie sagen: Dieses Thema ist jetzt auserzählt. Weil es immer anders ist“, sagte Guetta der dpa. Aktuell steht der Musikproduzent mit dem Song „Crazy What Love Can Do“ in den Charts – eingesungen von den britischen Sängerinnen Becky Hill und Ella Henderson.Er selbst habe schon öfter für die Liebe gekämpft. „Als meine Ex-Frau und ich uns getrennt haben, habe ich auf dem Bürgersteig vor ihrem Haus einen riesigen Schriftzug mit ihrem Namen gemalt, bestimmt 6 Meter groß. Als sie morgens aufwachte und auf ihren Balkon ging, hat sie den gesehen“, erzählte der 54-Jährige. „So habe ich sie zurückbekommen.“2014 ist die Ehe mit Cathy Lobé dann aber doch gescheitert, die beiden ließen sich nach 22 Jahren scheiden. Sie haben 2 gemeinsame Kinder.