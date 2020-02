„Dolomiten“-Treueprämie: Peter Burger ist der Glückspilz

Der Hauptpreis der „Dolomiten“-Treueprämie ging am Samstag in das Gsiesertal: Im Rahmen des „Gsieser Tal Laufs“ wurde der 80-jährige Peter Burger von einer Athesia-Delegation mit einem Mercedes-Benz B180 überrascht. Das berichtet das Tagblatt der Südtiroler am Montag.