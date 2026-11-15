Manchmal reichen ein Buch, ein paar Stunden in der Natur oder der Blick aufs Meer, um Kraft für die nächste volle Woche zu sammeln.<BR \/><BR \/><b>Von Stephan Niederegger<\/b><BR \/><BR \/>Vor zwölf Jahren zog der heute 35-jährige Dominik Oberstaller erstmals in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Welsberg-Taisten ein, mit 29 wurde er Bürgermeister. Heute steht er an der Spitze des Südtiroler Gemeindenverbandes. Rund 80 Arbeitsstunden pro Woche kommen da schnell zusammen. Zwischen Welsberg und Bozen pendelt er regelmäßig, Sitzungen, Gespräche und Entscheidungen bestimmen den Alltag. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77135482_listbox" \/><BR \/><BR \/>Doch Oberstaller weiß: „Wer immer nur funktioniert, läuft Gefahr, irgendwann selbst auf der Strecke zu bleiben.“ Deshalb plant er bewusst freie Zeit ein. Sport hilft ihm, Körper und Geist fit zu halten, den Kopf freizubekommen und Abstand vom politischen Tagesgeschäft zu gewinnen.<h3>\r\nLaufschuhe, die Geschichten erzählen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1384566_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Lange waren Laufschuhe seine treuen Begleiter. Oberstaller absolvierte zahlreiche Marathons (Bestzeit: 3:04 Stunden) und Halbmarathons (1:19 Stunden), darunter in Wien und Florenz sowie am Kalterer See, am Reschen und in Niederdorf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384569_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Bergläufe auf die Plose, bei den Drei Zinnen und am Jungfraujoch in der Schweiz gehörten dazu. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384572_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit dem politischen Aufstieg wurde die Zeit fürs Lauftraining knapper. Die Freude an Bewegung blieb, den Laufschuhen folgten die Tennisschläger, die Langlauf- und Tourenski.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384575_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nVon Kindesbeinen an im Revier<\/h3>Schon als Kind begleitete Dominik Oberstaller seinen Vater Eugen ins Revier und war vor allem neugieriger Beobachter. Vor rund einem Jahr legte er die Jagdprüfung ab. Seither freut er sich umso mehr auf gemeinsame Pirschgänge. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384578_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Was ihn daran fasziniert, ist vor allem die Natur: draußen sein, Ruhe genießen und den Blick für Details schärfen. Die Jagd bedeutet für ihn Tradition, eine Verbindung zwischen Generationen und gelebte Heimat. Natürlich freut er sich auch über frisches Wildbret.<h3>\r\nWochen, in denen die Welt warten darf<\/h3>Zwei Fixpunkte stehen in seinem Jahreskalender. Ende Mai oder Anfang Juni gehören zwei Wochen ganz ihm und seiner Partnerin Bettina Kofler. Die beiden zieht es ans Meer. In den vergangenen Jahren haben sie die italienische Küste erkundet, von bekannten Urlaubszielen bis nach Kalabrien und Sizilien. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384581_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Diese zwei Wochen sind bewusst anders: keine vollen Terminkalender, Sitzungsabende oder Verpflichtungen. Stattdessen Strand, Sonne, Erholung und einfach einmal nichts müssen – am liebsten mit einem guten Buch in der Hand. Lesen gehört ebenfalls zu Oberstallers Hobbys. Er greift gerne zu Belletristik und Unterhaltungsliteratur. Derzeit ist der 15-bändige Romanzyklus „Das Rad der Zeit“ des US-amerikanischen Schriftstellers Robert Jordan auf seinem E-Book gespeichert.<h3>\r\nBrasilien: Andere Welt, anderer Rhythmus<\/h3>Der zweite fest eingeplante Urlaub führt das Paar über Weihnachten nach Brasilien, wo Bettina 15 Jahre lang lebte. Für Dominik Oberstaller ist das ein Kontrast zum Südtiroler Alltag. „Brasilien ist eine ganz andere Welt“, sagt er. Besonders beeindrucken ihn die lockere Mentalität der Menschen und ihre Zufriedenheit, obwohl viele mit deutlich weniger auskommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Beobachtung, die zum Nachdenken anregt, gerade für jemanden, dessen Alltag von Verantwortung und hohem Tempo geprägt ist. Zwei Wochen in einem anderen Rhythmus helfen, den Blickwinkel zu wechseln und Abstand zu gewinnen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77135483_listbox" \/>