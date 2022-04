Doris Warasin: „Vor Giorgio Moroder zu singen war ein großer Moment“

Doris Warasin ist ein Multitalent was Musik und Theater betrifft. - Foto: © Jens Ochmann

Doris Warasin gehört zu den vielseitigsten Künstlern, die die heimische Kulturszene zu bieten hat: In Wien wurde sie an den Performing Arts Studios Vienna zur Musicaldarstellerin ausgebildet, in Kopenhagen hat sie am Complete Vocal Institute eine Ausbildung zum Vocal Coach abgeschlossen. Ihre Engagements führten sie anschließend nach Deutschland, Österreich und Italien. Ungefähr 10 Jahre war sie auf den Musical-Bühnen in ganz Europa unterwegs und sammelte dort reichlich Berufserfahrung.Mit der Geburt ihres ersten Sohnes im Jahr 2010 kehrte Warasin wieder in ihre Heimat zurück, wo sie zusammen mit Antonia Tinkhauser den Kulturverein MurX Theater und Academy gründete und den Grundstein für eine Ausbildungsstätte in den 3 Sparten der Bühnenkunst (Tanz, Gesang und Schauspiel) legte.Aktuell ist Doris Warasin als Darstellerin, Lehrerin, Singersongwriterin und Künstlerische Leiterin in Vollzeit-MurX-Musical-Mission unterwegs. Am gestrigen Samstag feierte die Eigenproduktion des Vereins „Carpe Diem – Das Jugendmusical“ in Eppan seine Premiere. Nutella. Immer noch!Zu jung zum alt sein und umgekehrt. Irgendwie bin ich genau mitten drin gerade!Stoffe zum Nähen.To-Do Liste sinnvoll sortieren.Gestern bei einer Raumbesichtigung.Trotz Lampenfieber, Aufregung, Stress immer gut schlafen können.Bei einem Gespräch mit Sonja Daum über unsere Zukunft als alte Ulknudeln.Wenn man sich nicht an Abmachungen hält.Nach jedem Tief kommt irgendwann wieder ein Hoch.Am Ende meiner Schwangerschaften, da wär ich wirklich mächtig mächtig.In Anbetracht der aktuellen Ereignisse in der Ukraine und in Sachen Klima fühl ich mich morgens schon ohnmächtig und überlege wie ich mit all dem umgehen soll und was ich tun könnte um es zu ändern.Mit Antonia Tinkhauser.Dass die obenstehende Antwort wahr werden könnte.Steuererklärungen.Negative Aufregung: Matura. Positive Aufregung: Sehr viele! Aber einer der aktuellsten war zweifelsohne als Giorgio Moroder direkt vor mir in der ersten Reihe saß und ich seinen Song „Never Ending Story“ singen durfte. Das war ein ganz großer Moment.Dass die Menschen miteinander und mit unserer Erde respektvoll und dankbar umgehen.Die Nacht vom 10. Oktober 2014. Hehe.Den Morgen vom 8. April 2018.So richtig feste? Bei einem Englisch-Test zu den irregulären Verben im Wyss-Lyz. Aber wenigstens hab ich so geschwindelt, dass die ganze Klasse profitiert hat und fast alle einen 10er geschrieben haben. Die Englischprofessorin war „very happy about her students!“Als die Klimakrise im Jahr 2023 erfolgreich abgewandt wurde…