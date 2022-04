Dr. Roger Pycha: „Das ist nicht jugendfrei“

Dr. Roger Pycha ist Primar des psychatrischen Dienstes.

Der Primar Dr. Roger Pycha hat in Südtirol eine laute Stimme und setzt sich für mehr Bewusstsein von psychischen Krankheiten ein. Immer wieder ist er in den Medien und erklärt die menschliche Psyche. Während der Pandemie war er Koordinator des Netzwerks PSYHELP Covid 19.Jeder fünften.Richtig alt zu sein, fühle ich mich noch zu jung, und umgekehrt.Das weiß ich immer erst hinterher.Mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und ein Buch zu schreiben. Zuerst das eine, dann das andere.Selbst verschuldete Zeitplanstörung: Der Zug fuhr fahrplanmäßig ab, das bin ich nicht gewohnt.Nicht aufzubrausen, wenn mir alles zu viel wird.Über die geniale journalistische Berichterstattung im „Freunde im Edelweiß“: Das geschilderte System kam mir irgendwie bekannt vor….Mit mangelndem Arbeitseinsatz. Auch bei mir selbst.liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber dich selbst zunächst.Ich beobachtete als Kind Ameisen und stellte mir vor, wen sie da vor sich sähen.In meiner Arbeit immer wieder, und das tut auch gut. Allmachts-Phantasien haben in der Medizin nichts verloren.Mit dem Dalai Lama und Papst Franziskus zusammen. Oder noch lieber mit Andie MacDowell allein.Dass die Ukraine 1994 auf Atomwaffen verzichtet hat.Bis vor 3 Wochen dachte ich, auf dünne schmelzende Milchschokolade.Wahrscheinlich das Durchschneiden der Nabelschnur meiner Tochter. Oder doch die Begegnung mit meiner Frau auf der Brücke? Geht auch beides?Wunschlos glücklich zu sein.Die ist nicht jugendfrei. Die zweitschönste ist das Herz-Jesu-Feuer in Rafenstein mit Klampfe und Freundin, in umgekehrter Reihenfolge.Ich glaube es ist mir so gut gelungen, dass ich es nicht mehr weiß….Manchmal beim Loben meiner Vorgesetzten.Beim Salzmarsch von Mahatma Gandhi.