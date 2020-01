„Du bist von hinten wie von vorne A-N-N-A“

Das Wort Palindrom kommt vom Altgriechischen „palindromos “ und bedeutet „rückwärts laufend“.





Das Palindrom ist eine Sonderform des Anagramms, bei der die Buchstaben allerdings nicht wild durcheinandergestellt werden können, sondern beim echten Palindrom ein Wort oder eine Wendung rückwärts gelesen genau das gleiche Wort bzw. den gleichen Satz ergibt wie vorwärts gelesen.Die bekanntesten sind wohlund. Doch auch Wörter wieundergeben echte Palindrome.undgehören ebenso dazu.ist übrigens das längste Palindrom in der deutschen Sprache.Das finnische Wort für Seifenhändler -- bricht mit 15 Buchstaben alle Wort-Palindrom- Rekorde.Sogar ganze Palindrom-Sätze gibt es. Den bekanntesten werden wir aus politischer Korrektheit nicht schreiben, aber es gibt genügend andere wunderbare, wenn auch manchmal etwas sinnfreie, Beispiele.„Sei fein, nie fies“„Nie solo sein“„O Genie, der Herr ehre Dein Ego“„Betone Note B.“„Nie leg Raps neben Spargel ein“„Erika feuert nur untreue Fakire“Hier wird deutlich, dass bei Satzpalindromen die Ausgangswörter (und Satzzeichen) selten erhalten bleiben und meist nur über Wortgrenzen hinaus lesbar sind.Als unechte Palindrome werden jene Worte bezeichnet, die rückwärts gelesen wieder ein sinnvolles Wort oder eine sinnvolle Wendung ergibt.Beispiele dafür sind etwa :Gras – SargNebel – LebenDie Liebe ist Sieger – rege ist sie bei LeidÜbrigens gibt es auch palindromische Daten, z.B. den 20.02.2002. Wenn man die Uhrzeit 20.02 Uhr noch dazunimmt, ergibt sich sogar: 20.02.2002, 20.02! Die Kombination aus höchstens zwei Zahlen kommt relativ selten vor. Das nächste Mal wird dies am 21.12.2112 um 21.12 Uhr der Fall sein.Die Palindrome sind, wie oben erwähnt, eine Sonderform des Anagramms. Ein Anagramm ist ein Wort, das durch das Umstellen der einzelnen Buchstaben eines anderen Wortes entsteht. Dabei müssen alle Buchstaben verwendet werden. Hier einige teils lustige Beispiele:Palindrom – AprilmondLästerschwein – SchwesterleinMehl – HelmAmpel – Lampe – PalmeSalat – AtlasAuch Joanne K. Rowling nutzt in den Harry-Potter-Romanen ein Anagramm für den Namen des bösesten Zauberers aller Zeiten, Lord Voldemort: Tom Vorlost Riddle ist Lord Voldemort auf deutsch, Tom Marvolo Riddle – I am Lord Voldemort im englischen Original. Weltweit hat Voldemort dementsprechend verschiedenste Namen, damit das Anagramm in der jeweiligen Übersetzung bestehen bleibtUnd nun ein kleines Quiz für Sie: Bilden Sie ein Anagramm zu Giftnatter und Hering. Wenn Sie die Lösung gefunden haben, posten Sie sie doch in den Kommentaren unter diesem Artikel auf Facebook. Viel Spaß!

vs