Simon Rabanser aus Gröden und Markus „Mac“ Mayr vom Ritten – heute mit Studio und Lebensmittelpunkt in Sarnthein – arbeiten seit gut zwei Jahren als Duo. Kennengelernt haben sich die beiden, als Simon einen Produzenten suchte. <BR \/><BR \/>Die ersten Sessions im „Bucket Hill“-Studio von Mac zeigten schnell: Das Zusammenspiel funktionierte nicht nur technisch, sondern auch kreativ. Statt bei einem klassischen Produzent-Musiker-Verhältnis zu bleiben, beschlossen sie, gemeinsam als Act aufzutreten. So entstand Simon & Mac.<h3>\r\nErstes Ausrufezeichen „Gletscherblick“<\/h3>Ihr erstes Ausrufezeichen setzten sie vor rund eineinhalb Jahren mit der Debütsingle „Gletscherblick“, vorgestellt bei „Backstage“. Der Song katapultierte sie auf die Radarlisten zahlreicher Partyveranstalter. Doch bei einer Single blieb es nicht. Die beiden verstanden früh, wie das Musikbusiness heute funktioniert: „Content, Content, Content.“ Offizielle Releases, Kurzvideos, Social Media – alles zählt. Und genau dort liefern sie konstant.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Regelmäßig veröffentlichen sie Songs als Videoclips auf ihren Kanälen – oft Cover internationaler Hits, verpackt im Simon-&-Mac-Stil: treibende Dance-Beats, Gesang und Steirische Harmonika. Die erfolgreichsten Clips – „Thank You (Not So Bad)“ und „Narcotic“ – bringen es zusammen auf über acht Millionen Aufrufe. „Dahinter steckt harte Arbeit: Studio, Konzept, Produktion. Simon & Mac ist längst kein Nebenprojekt mehr, sondern Vollzeit“, sagen die beiden. „Bis heute haben wir 28 Songs veröffentlicht.“ Eine bemerkenswerte Zahl für ein so junges Musikprojekt.<h3>\r\nStilkreation „Alps-EDM“<\/h3>Ihre Stilbezeichnung: „Alps-EDM“. Die Steirische steht für Herkunft und Tradition, EDM liefert das elektronische Fundament und die Energie. Die jüngste Songiedee entstand aus der Suche nach traditionellen, fast vergessenen Klängen. <BR \/><BR \/>Im vergangenen Jahr besuchten sie eine Instrumentenwerkstatt, hörten die Geschichte der Maultrommel – „und dann war sofort klar: Damit wollen wir was machen.“ Eine Maultrommel wanderte mit nach Hause, erste Experimente folgten. Herausgekommen ist der „Maultrommel Song“ – ein Partysound im typischen Simon-&-Mac-Gewand.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und bei „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.