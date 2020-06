Efron und Pavarotti : 35 neue Sterne auf „Walk of Fame“

Auch der 77-jährige Italiener Giancarlo Giannini ist unter den Anwärtern. Dies gaben die Verleiher der Auszeichnung am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.Die „Love-Story“-Stars Ali MacGraw und Ryan O'Neal sollen in einer Doppel-Ehrung mit 2 Sternenplaketten nebeneinander gefeiert werden. Als Fernsehstars sollen unter anderem Laura Linney, Courteney Cox, Sarah Paulson und Christian Slater ausgezeichnet werden.Zu den Musikern, deren Namen in den Zementplatten des berühmten Bürgersteigs verewigt werden, zählen Kelly Clarkson, Missy Elliott, „American-Pie“-Sänger Don McLean und die Rockband Jefferson Airplane. Die 1955 gestorbene Jazz-Legende Charlie Parker wird posthum gefeiert. Auch in der Sparte „Theater/Bühnenauftritte“ sind 2 posthume Ehrungen geplant, für den italienischen Startenor Luciano Pavarotti (1935-2007) und den US-Dramatiker August Wilson (1945-2005).Die neuen Kandidaten wurden unter Hunderten prominenten Anwärtern ausgewählt. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten im nächsten Jahr sind noch nicht bekannt.Der „Walk of Fame“ ist eine 4 Kilometer lange Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden. Der erste Stern ging 1960 an die Schauspielerin Joanne Woodward, inzwischen sind es über 2600 Plaketten. In diesem Jahre wurden unter anderem Musik-Mogul Lucian Grainge und Rapper 50 Cent verewigt. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die Ehrungen mit Zuschauern seit März ausgesetzt.

dpa