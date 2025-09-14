Das Verdienstkreuz stellt nach dem Ring und dem Ehrenzeichen die dritthöchste Ehrung dar, die das Land Tirol verleiht.<BR \/><BR \/>„Es erfüllt uns mit großer Freude, Menschen auszeichnen zu können, die durch ihr Engagement und ihre Leidenschaft das Gemeinwohl fördern. Ihre Verdienste sind ein Vorbild für unsere Gesellschaft und ein starkes Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt über Grenzen hinweg“, betonte Landeshauptmann Kompatscher und ergänzte: „Die heute Geehrten stehen stellvertretend für die unzähligen ehrenamtlich Engagierten in den verschiedenste Bereichen: Ihr Einsatz ist von unschätzbarem Wert, einfach unbezahlbar.“<BR \/><BR \/> Landeshauptmann Mattle ergänzte: „Wir ehren heute Frauen und Männer, die mit großem persönlichen Einsatz und aus Überzeugung Verantwortung übernehmen. Ihr Wirken für den Erhalt und die Förderung von Kultur, Sozialem, Wirtschaft, Tradition und Lebensraum trägt dazu bei, dass Tirol und Südtirol Orte der Gemeinschaft bleiben. Gerade in bewegten Zeiten zeigt ihr Engagement, wie viel positive Energie, Gemeinschaftssinn und Tatkraft in unserer Region stecken. Den Geehrten gebührt daher unser Respekt und unser Dank, weil sie zeigen, dass Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn lebendig sind.“<BR \/><BR \/>Den vorausgegangenen landesüblichen Empfang auf der Vorburg von Schloss Tirol führte die Musikkapelle Proveis gemeinsam mit einer Ehrenformation des Schützenbezirkes Burggrafenamt-Passeier. Der darauffolgende Festakt mit feierlicher Verleihung der Verdienstkreuze im Rittersaal wurde musikalisch von der Malser Klarinettenmusi umrahmt.