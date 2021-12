Ehrenamt in Not: Mahnwache auf Sigmundskron

Am Sonntag, am internationalen Tag des Ehrenamtes, hat der Südtiroler Schützenbund am Eingang auf Schloss Sigmundskron ein Zeichen für das Laut Aussendung in Not geratene Südtiroler Ehrenamt gesetzt. Mit der Verlesung und Veröffentlichung eines Manifests – umrahmt von Spruchbändern und Fackeln – wollte der Südtiroler Schützenbund öffentlich die angeblich „argen Umstände im Ehrenamt“ aufzeigen.