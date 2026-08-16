Als Zeichen der Wertschätzung für ihre internationale Filmkarriere und ihre außerordentlichen künstlerischen Verdienste erhält Delpero von der Stadt Leifers am Montag den Ehrenring der Stadt. <h3>\r\nÜber „Vermiglio“<\/h3>Delpero führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch für „Vermiglio“, das stark von ihrer Familiengeschichte inspiriert ist. Der Film spielt in der Nachkriegszeit und erzählt die Geschichte dreier Schwestern, die mit ihrem exzentrischen Vater in einem Bergdorf leben. Als eine der Schwestern, Lucia, den Flüchtlingssoldaten Pietro heiratet, kommt es zu Spannungen innerhalb der Familie.<BR \/><BR \/>In den Hauptrollen überzeugen Martina Scrinzi („Lubo“), Tommaso Ragno („Nostalgia“), Giuseppe De Domenico („Bang Bang Baby“) und Roberta Rovelli („Der Tränenmacher“). Gedreht wurde der Film an insgesamt 38 Drehtagen, davon sieben Tage in Südtirol, unter anderem im ehemaligen Hospiz Klösterle Sankt Florian in Laag\/Neumarkt.