Ein besonderer Brauch: „Viech schoadn“ in Reinswald

Keine Kranzkühe beim Eintreiben, kein Festbetrieb wie man es von den letzten Jahren her gewohnt war, dafür aber gute Stimmung bei herrlichem Wetter und viele Bauern und Gäste, die sich am Anblick des schönen, wohlgenährten Viehes erfreuen konnten: Das ist das „Viech schoadn“ in Reinswald. + von Hildegard Kröss