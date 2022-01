Ein bisschen Toblach in Budapest

Was hat das Pustertal zu tun mit dem vor kurzem in Budapest enthüllten Denkmal für Loránd Eötvös enthüllt, das in Form einer Sitzstatue gestaltet ist? Der Stein, auf dem Eötvös thront, ist ein Felsblock aus den Dolomiten. Dieser wurde aus der Gemeinde Toblach angeliefert, wo Eötvös über Jahrzehnte seine Sommerurlaube verbrachte. +Wolfgang Strobl