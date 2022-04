Ein Ehrentag im kleinsten Kreis Ein Ehrentag im kleinsten Kreis

Eine Welt in der Krise, ein schwarzes Schaf in der Familie und ein Enkel, der vom anderen Ufer des Atlantiks aus jederzeit den Familienfrieden ins Wanken bringen kann. Auch nach 70 Jahren auf dem Thron dürfte Queen Elizabeth II. nicht allzu langweilig sein. Und an ein Ende ihrer Regentschaft verschwendet sie – zumindest soweit man das von außen erfährt – kaum einen Gedanken. Heute feiert die Monarchin ihren 96. Geburtstag.