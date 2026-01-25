Die Seelsorgeeinheit Wipptal in den Dörfern und Tälern rund um Sterzing ist derzeit eine Art Versuchslabor. Dort wird erprobt, wie die Zukunft der Kirche im Dorf aussehen könnte. Im „Sonn(der)tag“ skizziert Dekan Seehauser, wer in einigen Jahren die Pfarreien im Land weitertragen soll. Und warum sich erst zeigen muss, ob die Diözese weiterhin 281 Pfarreien hat. <BR \/><BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=31f4c006-c4ee-4d4c-b551-206899cf3546&v=1769076408365" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n