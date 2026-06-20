<a href="https:\/\/dolomiten.it\/de\/guter-tag\/?mtm_campaign=D_h%C3%A4ndlerabo%20_stol_artikel__ver1&mtm_kwd=ver1&mtm_source=stol&mtm_medium=artikel&mtm_cid=60" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit der neuen Sommeraktion gibt es die „Dolomiten“ jetzt drei Monate lang zum Vorteilspreis von nur 27 Euro pro Monat.<\/a> Die gedruckte Ausgabe wird per Post zugestellt oder kann direkt beim Zeitungshändler abgeholt werden.<BR \/><BR \/>Ob Nachrichten aus Südtirol, spannende Geschichten aus der Region oder der tägliche Blick auf Sport, Kultur und Gesellschaft: Die „Dolomiten“ begleiten Sie durch den Sommer.<h3>\r\nAbo abschließen<\/h3>Das Abo kann entweder über das <a href="https:\/\/dolomiten.it\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Sommeraktion_GuterTag_BestellscheinHaendlerabo.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bestellformular<\/a> oder direkt beim Leserservice abgeschlossen werden: 0471\/925590 oder leserservice@athesia.it<BR \/><BR \/>Die Aktion gilt bis zum 13. September 2026 ausschließlich für Neuabonnements in Südtirol.