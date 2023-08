Ein Jahr Job-Widget: Die Erfolgsgeschichte der Stellenanzeigen auf STOL

Starke Partnerschaften

Doppelte Möglichkeit: Job-Widget und Job-Seite

Mit einem Klick auf Branchen können in der Browser-Variante, die für einen interessanten Sparten ausgewählt werden. - Foto: © First Avenue

Mit elf Hauptgruppen können die angezeigten Stellen an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. - Foto: © First Avenue

Um auf die Übersichtsseite zu gelangen, ist einfach nur auf „Alle Stellenanzeigen“ zu klicken. - Foto: © First Avenue

Die Jobseite bietet viele Filtermöglichkeiten. - Foto: © First Avenue

Stellen, die bewegen – Videos

Die Unternehmen unserer Partner können sich auch vorab mit einem Unternehmensvideo präsentieren. - Foto: © First Avenue

Ein Blick in die Zahlen

Alle Anzeigen unserer Partner werden auf Stol.it ausgespielt, was unseren Partnern ermöglicht, ihr Zielpublikum zu erweitern und somit mehr Interessierte zu erreichen. Diese Zusammenarbeit hat die Sichtbarkeit der vakanten Stellen in Südtirol und im benachbarten Ausland nachhaltig optimiert, für die ansässigen Job-Portale als auch für unsere Leser.Unsere Partnerschaften mit den Job-Portalen sind ein maßgeblicher Teil, der zum Erfolg des Job-Widgets beigetragen hat.Daher möchten wir uns herzlichst bei karriere-suedtirol.it joobz.it und dolomitenmarkt.it für ihr Vertrauen bedanken. Die Zusammenarbeit und ihre Unterstützung haben die Basis dafür geschaffen, dass sich das Job-Widget beständig auf STOL etabliert hat und so zu einem Mehrwert für unsere Leser geworden ist.Um maximale Reichweite für unsere Partner und beste Sichtbarkeit für unsere Leser zu generieren, besteht die Ausspielung der Stellenanzeigen aus zwei unterschiedlichen Bereichen: dem Job-Widget und der Job-Seite.Dasist an mehreren Stellen auf Stol.it platziert, um ein breites Publikum zu erreichen.Für unsere Leser, die STOL in der Browservariante verwenden, haben wir sogar noch ein kleines Extra eingebaut! Dort ist das Widget personalisierbar.Die Branchen wurden zu Hauptgruppen zusammengefasst. Wenn man seine Präferenzen definiert und speichert, richtet das Widget die angezeigten Stellenanzeigen danach aus, um eine noch gezieltere Auswahl an Jobanzeigen zu bieten.Die Job-Seite hingegen bietet für jeden eine umfangreiche Übersicht aller aktiven Inserate.Hier können die Treffer nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden: von Firmennamen oder Stellenbezeichnung über Orte und Regionen (inklusive Ausland) bis hin zu verschiedenen Beschäftigungsarten und unterschiedlichen Branchen.Sobald neue Daten von unseren Partnern geliefert werden, werden die Filter automatisch aktualisiert, damit man immer auf dem neuesten Stand ist.Interessiert man sich für eine Stelle, reicht ein Klick auf das Inserat, und schon wird man auf die zugehörige Detailseite des jeweiligen Job-Portals weitergeleitet, wo man sämtliche Informationen zu der Stelle einsehen kann.Um einen ersten Eindruck des Unternehmens zu erhalten, gibt es bei vielen Inseraten auch noch die Option sich vorab ein Image-Video anzuschauen. Klickt man auf den Logo-Bereich, unter dem sich der Hinweis Video befindet, startet das Video automatisch.Dank unserer Partner sind durchschnittlich über 6000 aktive Stellenangebote veröffentlicht. Die beeindruckende Zahlt unterstreicht den Mehrwert, den das Widget für Arbeitssuchende und Unternehmen darstellt. So schauen wir optimistisch in die Zukunft, während wir das erste Jahr dieses aufregenden Kapitels feiern.