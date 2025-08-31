Wird auch Säben zum touristischen Hotspot? Obwohl der Weg von Klausen hinauf zum Kloster auf dem Felsen alles andere als ein Spaziergang ist, erklimmen immer mehr Touristen den Heiligen Berg. Das beobachtet auch P. Kosmas Thielmann, der sich über das Verhalten mancher Urlauber ärgert. Wie kann Säben weiterhin eine Stätte der Stille und Ruhe bleiben? <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-10aa548e28b3a8052eddc62b511&v=1756462408"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Hat Ihnen der Podcast gefallen? Was könnte besser werden? Haben Sie eine Idee? Schreiben Sie mir: martin.lercher@athesia.it