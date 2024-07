In Südtirol ist Tracht-Tragen keine Seltenheit. Allein durch ihre Vereinstätigkeit in Musikkapellen tragen rund 11.000 Südtiroler regelmäßig eine Tracht. Hinzu kommen noch Tausende von Ehrenamtlichen in Chören und bei den Schützen, aber auch Private, die bei kirchlichen und weltlichen Festen das traditionelle ortstypische Gewand ihres Heimatortes anziehen.