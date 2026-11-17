„Wir haben gesehen, dass wir kreativ wirklich gut harmonieren und auf derselben Wellenlänge sind“, erzählt Esther Garino. Aus der Zusammenarbeit wurde eine Freundschaft – und aus vielen Gesprächen schließlich ein gemeinsamer Traum: eine eigene Modemarke.<BR \/><BR \/>Doch bis aus der Idee tatsächlich das Label ESTABEL wurde, verging einige Zeit. Beide wollten zunächst Erfahrungen sammeln, die Modebranche von möglichst vielen Seiten kennenlernen und ein Gespür für Materialien, Marken und Märkte entwickeln. <BR \/><BR \/>Esther absolvierte Praktika und sammelte zunächst Erfahrungen bei internationalen Labels wie Kenzo, Elie Saab und Dior, später beim Luxus-Onlinehändler Mytheresa und in einer PR-Agentur. „Mir war wichtig, möglichst viele Eindrücke zu bekommen und sehr viel zu lernen.“ Auch Isabel arbeitete in der Branche. Der Wunsch, irgendwann etwas Eigenes zu machen, begleitete beide allerdings ständig. „Wir haben immer wieder über Ideen gesprochen. Es war ein längerer Prozess und keine spontane Entscheidung“, so Esther.<h3>Komfort ist niemals ein Kompromiss<\/h3>Im August vergangenen Jahres wurde aus dem gemeinsamen Vorhaben schließlich Realität: Die beiden gründeten die ESTABEL GmbH (eine Wortkreation aus den Vornamen der Gründerinnen) in München; knapp ein Jahr später feierten Esther und Isabel im Münchner Königshof den offiziellen Start ihrer Marke und präsentierten ihre erste Kollektion – elegant und exklusiv mit Dinner, Musik und Mode. <BR \/><BR \/>Hinter ESTABEL steckt eine klare Philosophie: Mode soll nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Der Leitspruch der Marke lautet „Comfort is never a compromise“, Komfort ist niemals ein Kompromiss. Eleganz und Bequemlichkeit sollen sich nicht ausschließen. Aber anstatt kurzlebigen Trends hinterherzulaufen, setzen die Gründerinnen auf zeitlose Schnitte, natürliche Materialien und eine hochwertige Verarbeitung. Kaschmir, Schurwolle, Seide und feine Spitze gehören zu den Bestandteilen der ersten Kollektion. Die drei Looks tragen die Namen Nora, Diana und Linda – benannt nach Familienmitgliedern der beiden Frauen.<BR \/><BR \/>„Uns ist wichtig, Kleidung zu entwerfen, die lange getragen und geschätzt wird“, sagt Esther. Ein Kleidungsstück solle seine Besitzerin über Jahre begleiten und Teil ihrer persönlichen Geschichte werden. Deshalb wird auch bewusst in kleinen Mengen produziert. Die erste Kollektion umfasst rund 130 Stück. „Wir wollen nicht überproduzieren. Wir möchten genau wissen, wie und wo unsere Produkte entstehen. Wir stehen hinter jedem einzelnen Schritt“, schildert Esther.<BR \/><BR \/>Mode darf schön sein. Sie soll aber auch bequem sein. Genau diese Kombination haben sich Esther Garino und Isabel Alexandra Schwaiger auf die Fahnen geschrieben. „Gerade in der kälteren Jahreszeit suchen viele nach Kleidung, die warm hält, gemütlich ist und trotzdem schön aussieht. Wir möchten hochwertige Stücke anbieten, in denen man sich wohlfühlt, ohne dabei auf Eleganz verzichten zu müssen.“<BR \/><BR \/>Die kreative Heimat von ESTABEL liegt in Paris. „Wir entwickeln die Kollektionen gemeinsam mit unserer Designerin“, erzählt die Südtirolerin. „Sie unterstützt uns vor allem bei den technischen Aspekten, da wir nicht speziell Design studiert haben. Gerade am Anfang gab es unglaublich viel zu lernen. Wir bringen unsere Ideen und Vorstellungen ein und arbeiten gemeinsam daran, sie umzusetzen. Natürlich muss man manchmal etwas verändern, wenn sich eine Idee technisch nicht genauso realisieren lässt.“<h3>Kreiert in Paris, gefertigt in Italien<\/h3>Gefertigt wird die Ready-to-wear-Kollektion im Piemont. „Dort arbeiten wir mit spezialisierten Betrieben zusammen, die sich auf einzelne Produktionsschritte verstehen – vom Kaschmirstrick bis zum Nähen und Fertigstellen. Jeder Produktionsschritt liegt damit in den Händen von Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Esther Garino. Auch Stoffe, Garne, Knöpfe und Details werden sorgfältig ausgewählt und stammen von Lieferanten aus Italien, Deutschland, Frankreich und Japan.<BR \/><BR \/>Die Verbindung der Modehochburgen Frankreich und Italien ist dabei kein Zufall. „Paris ist der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben und an dem die Geschichte von ESTABEL begonnen hat. Italien liegt mir persönlich sehr am Herzen. ‚Made in Italy‘ war deshalb von Anfang an ein großes Ziel für uns“, erzählt Esther. Dass die Produktion nun tatsächlich im Piemont stattfindet, bedeute ihr viel.<BR \/><BR \/>Qualität hat ihren Preis: ESTABEL bewegt sich damit klar im ausgesprochenen Luxussegment. „Natürlich sind unsere Preise nicht niedrig. Aber unsere Stücke werden handgefertigt, und bei Materialien machen wir keine Kompromisse“, meint Esther. „Wenn man die Qualität, die Materialien und die handwerkliche Arbeit berücksichtigt, sind wir überzeugt, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.“<BR \/><BR \/>Was Luxus für sie bedeutet, geht für Esther Garino weit über Mode hinaus. „Luxus hat für mich viel mit Wohlgefühl und Freiheit zu tun. Wirklicher Luxus bedeutet, Zeit mit meiner Familie verbringen zu können und auch Zeit für mich selbst zu haben.“ Bei Kleidung seien es die Materialien, die Passform und die Verarbeitung, die den Unterschied machten. Doch auch dafür brauche es Zeit: für die Entwicklung, für Details und für den letzten Schliff. <BR \/><BR \/>Mit dem Begriff modische „No-Gos“ geht die Fachfrau übrigens sehr vorsichtig um. „Der persönliche Geschmack verändert sich schließlich ständig. Für mich war es immer wichtig, Kleidung zu tragen, in der ich mich wohlfühle, und nicht einfach jedem Trend hinterherzulaufen. Ich finde es toll, wenn Menschen Freude an Mode haben und ihren eigenen Stil entwickeln. Gerade unterschiedliche Geschmäcker und Perspektiven machen Mode interessant.“<h3>Nächste Kollektion in den Startlöchern<\/h3>Stillstand ist bei ESTABEL nicht geplant. Zweimal jährlich wollen Garino und Schwaiger künftig neue Kollektionen präsentieren. An der Frühjahr-Sommer-Linie arbeiten sie bereits. Inspiration liefert diesmal italienischer Vintage-Stil. Leinen, Seide und Baumwolle stehen im Mittelpunkt, geplant sind Shorts, Hosen, Oberteile und Kleider. „Wir möchten wachsen, aber unserer Philosophie treu bleiben“, sagt Esther.<BR \/><BR \/>Der größte Erfolg wäre für sie zunächst, einen treuen Kundenkreis aufzubauen. Menschen, die ihre Stücke gerne tragen, der Marke vertrauen und sich auf neue Kollektionen freuen. „Wenn jemand eines unserer Kleidungsstücke kauft und uns später erzählt, wie oft und wie gerne es getragen wird, ist das ein besonders schönes Gefühl.“