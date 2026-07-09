Im Mai dieses Jahres suchten 8.830 Personen Erste Hilfe im Bozner Krankenhaus, im Juni waren dies 8.520 Personen. Und damit liegt der Zulauf in beiden Monaten – wenn auch nur leicht – unter dem der Vergleichsmonate von 2025. Damals waren es nämlich im Mai 9.025 Patienten und im Juni 8.965 Patienten, die die Bozner Notaufnahme aufsuchten. Also knapp 200 bzw. 450 Personen mehr. <BR \/><BR \/>Natürlich lässt sich nicht alles 1:1 vergleichen. Aber bei gleichzeitig insgesamt 2.342 Zugängen zum sogenannten Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten im neu eröffneten Bozner Gemeinschaftshaus Loew Cadonna – im Zeitraum vom 15. Mai bis zum 6. Juli – ist eine Entlastung des Krankenhauses durch die neue Struktur plausibel. <h3>\r\nZulauf zum Bozner Gemeinschaftshaus steigt<\/h3>Zumal dort laut Sanitätsbetrieb der Zulauf ansteigend ist – und in der Notaufnahme sinkt. Mit seinem breiten Angebot an fachärztlichen Ambulanzen sowie diagnostischen und therapeutischen Leistungen biete es den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Einzugsgebiet eine umfassende wohnortnahe Versorgung.<h3>\r\n„Als ergänzende Strukturen dringend benötigt“<\/h3>Ein ähnliches Bild zeige sich auch für die anderen Gemeinschaftshäuser bzw. Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten, die bereits in Betrieb gegangen sind: Sie kämen gut an. Insgesamt spricht man daher im Gesundheitsressort von einem „bereits jetzt wichtigen Beitrag zur Entlastung der Krankenhäuser“, ohne die der Zulauf zu den Notaufnahmen aktuell wohl noch höher wäre – speziell in den Sommermonaten. <BR \/><BR \/>Sie würden also als ergänzende Strukturen dringend benötigt. Ziel ist bekanntlich, dass sich die Notaufnahmen stärker auf die Behandlung akuter und lebensbedrohlicher Notfälle konzentrieren können.<BR \/>Dabei bräuchte – wie jede grundlegende Neuerung – natürlich auch dieses Versorgungsmodell Zeit, um sich in der Bevölkerung zu etablieren.<h3>\r\n<b>Online alle Infos zu Gemeinschaftshäusern<BR \/><\/b><\/h3>Alle Informationen zu den Gemeinschaftshäusern, den angebotenen Leistungen sowie die jeweiligen Standorte und Öffnungszeiten sind auf der Info-Webseite der Abteilung Gesundheit unter „ <a href="https:\/\/gesundheit.provinz.bz.it\/de\/einrichtungen-wohnortnahe-gesundheitsversorgung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die neuen Einrichtungen der wohnortnahen Gesundheitsversorgung in Südtirol<\/a>“ abrufbar. Dort finden Bürgerinnen und Bürger auch den Orientierungsleitfaden, der auf einen Blick zeigt, welche Anlaufstelle je nach gesundheitlichem Anliegen die richtige ist.