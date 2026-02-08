„Es ist nie zu spät für ein sinnerfülltes Leben“ ist der Titel eines neuen Buchs, das die bekannten Viktor-Frankl-Schüler Elisabeth Lukas und Valentin Oppl im Tyrolia-Verlag veröffentlicht haben. Im Podcast werden ermutigende und inspirierende Fallbeispiele vom Neuanfang in bedrückenden Situationen und von der Heilung durch Sinn im Leben erzählt. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=70224621-68be-4409-9872-80b1c5bdbf32&v=1770387804073" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>DAS BUCH<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272075_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Elisabeth Lukas, Valentin Opll: Es ist nie zu spät für ein sinnerfülltes Leben. Zwei Viktor-Frankl-Kenner im Dialog. Wie wir Krisen überwinden und neuen Lebenssinn finden können. 200 Seiten, Verlag Tyrolia, ca. 27 Euro. <BR \/>Zu bestellen bei: www.athesiabuch.it