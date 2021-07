Ein Ständchen für Senta Berger: Filmfest ehrt die Schauspielerin

Ein ganzer Saal singt für Senta Berger: haben die Zuschauer der Schauspielerin am Sonntagabend ein Ständchen dargebracht, „Somewhere over the Rainbow“.Ein Lied, das Berger früher schon selbst gesungen hatte als Mona in der TV-Kultserie „Kir Royal“.Zuvor war die 80-Jährige mit dem CineMerit Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.Für Berger ein berührender Moment, den sie aber auch für einen Appell nutzte: „Ich möchte mehr Respekt haben für unsere Kunst“, sagte sie in ihrer Dankesrede.

apa