Ein Südtiroler gehört zu den besten Eismachern der Welt

Günther Rohregger an seinem Eisstand im Mercato Centrale in Rom. Mit seinem selbstgemachten „Gelato“ konnte er bereits zahlreiche Preise abräumen. - Foto: © Privat

Für viele gehört es zu einem perfekten Sommertag einfach dazu, ein leckeres Eis zu „schlecken“. Wo man besonders leckeres Eis bekommen kann, hat die „Financial Times“ nun herausgefunden.In ihrer Liste mit den 25 besten Eisdielen der Welt tauchen 4 Eisdielen in Italien auf, eine davon liegt am Mercato Centrale in Rom: In der Eisdiele „Günther Gelato“ stellt Günther Rohregger sein preisgekröntes Eis mit bestem Südtiroler Mineralwasser her. Mit seinen Kreationen erreichte der Südtiroler Eismacher Platz 13 auf der Liste der Financial Times. Bereits im Herbst 2021 hat Rohregger im Interview mit STOL verraten, was das Geheimnis seiner Eisrezepte ist. Das beste Eis der Welt bekommt man laut der britischen Zeitung in Schottland: Die Eisdiele „Nardini’s“ im Küstenort Largs wurde bereits vor 92 Jahren gegründet. Das Geheimnis ihrer Eiskreationen liege in der Kombination aus schottischer Milch und italienischem Geschmack.Platz 2 geht an die New Yorker Eisdiele „Sugar Hill Creamery“, gefolgt von der finnischen „Jymy“.Die beste „Gelateria“ findet sich auf Platz 4 der Financial Times-Liste: Und zwar die Gelateria della Passera in Florenz. Neben „Günther Gelato“ haben es noch 2 Eisdielen aus Italien in die Top-25 geschafft: Auf Platz 18 liegt „Gelatauro“ (Bologna); Caffè Sicilia (Noto/Sizilien) schaffte es auf den 22. Platz.