Ein wahrer Akt der Solidarität

Die Abteilung Immunhämatologie und Bluttransfusion ist das Reich von Dr. Cinzia Vecchiato. Unter ihrer Leitung und Verantwortung werden hier Blut-, Plasma und Knochenmarkspenden entnommen – und über Spenden, Bestand und Entnahme akribisch Buch geführt. So weiß man stets, wo man wieder „auffüllen“ muss.Über den Verein AVIS werden die Spender für Blut und Plasma „verwaltet“ und die Termine mit den Spendern und der Abteilung abgestimmt. Kein Spender soll zu oft drankommen – und von jeder Blutgruppe muss stets ausreichend vorhanden sein. Aber auch nicht zu viel, denn Blut ist nicht ewig haltbar.Programmiert werden auch die Plasmaspenden – und im Fall weiterversandt (siehe unten). Zu Knochenmarkspenden kommt es hingegen nur im konkreten Bedarfsfall mit einer abgeklärten Kompatibilität (siehe unten). Es steckt also jede Menge Arbeit hinter der Führung der Spendenbanken. Arbeit, die das Team von Primaria Dr. Cinzia Vecchiato gern verrichtet. Und auch die Primaria ist mit Leib und Seele ihrer Abteilung verschrieben.„Das Schöne an diesen Spenden ist, dass lebende Personen spenden können. Und das bei Blut und Plasma viele Male“, erklärt sie. Bei Knochenmark kommt jeder Spender nur einmal zum Handkuss, seine Spende ist eine ganz besondere. Wünschen es die Betroffenen, Spender und Empfänger, dann können sie auch Kontakt aufnehmen.„Es entstehen manchmal richtige Briefwechsel, und die Dankbarkeit der Empfänger und die Empathie der Spender gehen einem zu Herzen“, erzählt die Primaria. Unterdessen ist der Blutbeutel voll – und Peter darf sich in der Teeküche stärken.* Name von der Redaktion geändert