Deshalb hier ein Vorschlag: Wie wäre es, wenn Sie sich heuer einfach einmal selbst beschenken? Nicht mit teuren Accessoires, sondern mit wahren Luxusgütern. <BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Den Advent als stillste Zeit des Jahres zu bezeichnen, ist manchmal so, als würde man behaupten, ein Orkan sei nur eine leichte Brise. Anstatt einen Gang zurückzuschalten, hetzen wir von einem Termin zum nächsten, als gäbe es kein Morgen. <BR \/><BR \/>Wir zeigen Präsenz auf diversen Feiern, veranstalten noch schnell ein paar wichtige Meetings, und zwischendrin gibt es einen Abstecher ins Kaufhaus oder einen schnellen Suchdurchlauf im Internet, um noch die letzten Geschenke zu besorgen. Es soll ja schließlich niemand leer ausgehen. Wie wir uns selbst dabei fühlen, hinterfragen wir nicht. Dabei hätten wir doch auch dann und wann eine kleine Aufmerksamkeit verdient, oder?<BR \/><BR \/>Auf jeden Fall. Und genau deshalb dürfen Sie den Spieß in diesem Jahr einmal umdrehen. Beschenken Sie sich selbst, noch bevor Sie an alle anderen denken. Jeden Tag und immer wieder. Doch nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken, sondern auf eine ganz spezielle Art und Weise, die am Ende viel mehr Freude schenkt, als es materielle Dinge jemals könnten.<BR \/><BR \/> Nehmen Sie dafür in einem ersten Schritt einmal Ihre Einstellung und Erwartungshaltung etwas genauer unter die Lupe. Haben Sie schon jetzt ein durchgetaktetes Protokoll für die Feiertage im Kopf? Legen Sie es beiseite und lassen Sie das Fest einfach auf sich zukommen. Perfektion zerstört den Moment und verhindert ganz nebenbei jegliche ungeahnte (und natürlich positive) Überraschung. <h3>\r\nEinfach nur sein<\/h3>Ebenso ist es nicht nötig, dass Sie zum Ende des Jahres hin noch einmal Ihrem gesamten Umfeld jeden noch so kleinen Wunsch von den Augen ablesen. Bevor Sie Einladungen aus purer Höflichkeit annehmen und sich zum Kauf dieses oder jenes Geschenks schon fast nötigen lassen, seien Sie ganz ehrlich mit sich und überlegen Sie: Möchte ich das überhaupt? Und was fühlt sich für mich richtig und stimmig an? <BR \/><BR \/>Trauen Sie sich ruhig, auch einmal Nein zu sagen, wenn Sie das möchten – freundlich, aber bestimmt. Denn Grenzen zu setzen hat nichts mit Härte oder Ablehnung zu tun. Es ist vielmehr ein gesundes Zeichen der Selbstachtung. <BR \/><BR \/>Und dann wäre da noch die Sache mit der Ruhe und der Entspannung. Vergessen Sie nicht, sich im Advent trotz all der Hektik ein paar Momente der Entschleunigung zu gönnen. <BR \/><BR \/>Planen Sie sich täglich fünf bis zehn Minuten Zeit für sich ein, legen Sie Ihr Handy beiseite und schalten Sie alle weiteren Störfaktoren aus – dann zünden Sie eine Kerze an, atmen Sie ein paar Mal tief und bewusst ein und aus, hören Sie Ihre Lieblingsmusik oder genießen Sie einfach eine Tasse Tee, während Sie die Stille auf sich wirken lassen. <BR \/><BR \/>Es braucht nicht viel, um der Besinnlichkeit Raum zu geben. Doch oft sind es gerade diese Augenblicke, die die größte Veränderung bewirken. <h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.