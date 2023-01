Einbrecherjagd: Polizei auch in Zivil unterwegs – „Bürger sollen melden“

Christian Carli der Vorsitzende der Südtiroler Ortspolizei gibt Tipps, um Einbrüchen vorzubeugen. - Foto: © no

In Kaltern haben Einbrecher mit schwerem Werkzeug versucht einen Tresor aufzubrechen. - Foto: © privat

„ Einige Beamte sind in Zivil unterwegs, um die Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen. ” — Christian Carli

Christian Carli: Wenn man das Haus verlässt, sollte man alle Fenster schließen, ein Licht eingeschaltet lassen und die Haustür sperren. Den Schlüssel dann bitte mitnehmen und nicht unter dem Fußabstreicher lassen. Danach sollte man schauen, ob verdächtige Personen die Runde machen, weil man beim Weggehen meistens beobachtet wird. Wenn man im Urlaub ist, sollte man mit dem Nachbarn reden, damit er die Rollos manchmal auf und zu macht. Damit es so ausschaut, als sei das Haus bewohnt. Außerdem sollte man auf den sozialen Medien nicht laut verkünden, dass man im Urlaub ist.Carli: Sicherlich wird man vor dem Einbruch beobachtet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man verdächtige Personen sofort bei der Polizei meldet: Einfach die 112 wählen, dann kümmert sich die Polizei darum, die verdächtigen Personen zu identifizieren. Das ist im Dorf natürlich leichter als in der Stadt, weil man im Dorf die meisten Menschen kennt und fremde Personen auffallen. Es sollte aber keine Hexenjagd werden.Carli: Wenn wir einen Einbruch vorhersehen könnten, hätten wir die Einbrecher schon geschnappt.Carli: Nein, ein Muster ist bei den Einbrüchen nicht zu erkennen. Die Einbrecher beobachten, wie die Menschen das Haus verlassen und brechen dann ein und versuchen ihr Glück. Das ist das einzige Kriterium: Sie brechen ein, wenn das Haus leer steht. Deswegen ist es wichtig, zu beobachten und zu melden. Ich wiederhole das immer wieder.Carli: Die Einbrecher versuchen meistens zu fliehen, wenn sie auffliegen. Wenn man ihnen den Fluchtweg abschneidet, kann es aber schon passieren, dass sie zuschlagen. Wenn Menschen verletzt oder bedroht werden, droht den Einbrechern eine höhere Strafe, weil es dann ein Raubüberfall wird: Das wissen sie.Carli: Wir haben die Kontrollen in den Abendstunden verstärkt. Um die Bürger zu beruhigen, sind in den betroffenen Gemeinden im Überetsch und im Vinschgau mehr Streifen im Einsatz. Außerdem sind auch einige Beamte in Zivil unterwegs, um die Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen. Wann genau und wo sie sich aufhalten, kann ich Ihnen nicht sagen: Die Einbrecher könnten dieses Interview ja lesen.