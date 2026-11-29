Der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern kümmerte sich um Kinder und Jugendliche, die häufig unter schwierigen Lebensbedingungen aufgewachsen waren. Um ihnen das Warten auf Weihnachten zu erleichtern, stellte er einen großen, wagenradgroßen hölzernen Leuchter auf und bestückte ihn mit Kerzen. Wie viele es genau waren, ist nicht eindeutig überliefert: Einige Quellen nennen 23 Kerzen – vier weiße für die Adventssonntage und 19 rote für die Wochentage –, andere gehen von 24 Kerzen aus, davon vier weiße und 20 rote. Jeden Tag wurde eine weitere Kerze angezündet. So konnten die jungen Menschen miterleben, wie das Licht immer mehr zunahm und Weihnachten näher rückte. Die Anzahl der Kerzen richtete sich nach der Zahl der Tage bis Heiligabend.<BR \/><BR \/><b>Zweige kamen später dazu<\/b><BR \/><BR \/>Ursprünglich war der Adventsleuchter noch nicht mit Tannengrün geschmückt. Erst ab 1851 wurden die Räume des Rauhen Hauses mit Tannenzweigen dekoriert. Um 1860 erhielt schließlich auch der Leuchter seinen Schmuck aus grünen Zweigen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus unser heutiger Adventskranz mit vier Kerzen. Der große Lichterkranz wurde für die heimischen Wohnzimmer verkleinert. Zunächst verbreitete sich der Brauch vor allem in evangelischen Kreisen. Erst später fand er auch in katholischen Gegenden seinen Platz. 1925 soll erstmals ein Adventskranz mit vier Kerzen in einer katholischen Kirche in Köln aufgehängt worden sein. Eine größere Verbreitung innerhalb der katholischen Kirche fand er vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg.<BR \/><BR \/>Übrigens: Immer wieder tauchte in der Vergangenheit die Vermutung auf, der Adventskranz sei viel älter und bereits um 1800 in einem Gedicht von Matthias Claudius beschrieben worden. Diese Annahme wurde jedoch widerlegt. Das Gedicht „Lied im Advent“ stammt tatsächlich von Hermann Claudius, einem Urenkel des bekannten Dichters, und wurde erst 1948 veröffentlicht. Somit gilt Johann Hinrich Wichern als der historisch belegte Ursprung des heutigen Adventskranzbrauchs.<BR \/><BR \/><b>Tiefgehende Symbolik<\/b><BR \/><BR \/>Die Gestaltung des Adventskranzes trägt eine besondere Symbolik in sich. Die Tannenzweige stehen für Leben und Hoffnung. Und der Kreis ohne Anfang und Ende erinnert an die Ewigkeit und die unendliche Liebe Gottes. Das Licht der Kerzen symbolisiert Christus, das Licht der Welt. Häufig sind alle vier Kerzen rot. In der katholischen Tradition findet man aber auch drei violette und eine rosa Kerze, entsprechend den liturgischen Farben. Die rosa Kerze wird am dritten Adventssonntag, dem sogenannten Gaudete-Sonntag, entzündet. Sie steht für die Freude und für die besondere Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest.