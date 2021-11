Eine ganz besondere Krippenschau in Feldthurns

Heinz Erardi und Max Delueg sind seit über 30 Jahren Krippenbauer aus Leidenschaft und tüfteln an immer neuen Kreationen. Ihre Ausbildung zum Krippenbaumeister absolvierten die beiden Herren unter anderem in Österreich und bilden sich kontinuierlich fort. Vor Corona gaben sie ihr Können in Zusammenarbeit mit dem Krippenverband Südtirol in Kursen auch an Interessierte weiter.Am kommenden Wochenende hat nun jeder die Möglichkeit die Krippen-Kunstwerke der beiden Eisacktaler Krippenbaumeister zu bestaunen.Wie Heinz Erardi gegenüber STOL erklärt, sind in der diesjährigen Krippenschau rund 40 ihrer selbstgebauten Krippen ausgestellt. Entstanden sind diese in den vergangenen 15 Jahren, auch neue Werke sind mit dabei.Besonderes zusätzliches Zuckerl für die Besucher: Im Rahmen der Krippenschau werden 3 der Meister-Krippen verlost. Der Erlös geht an die Südtiroler Krebshilfe.Geöffnet ist die Krippenschau sowohl am Samstag, 20. November, als auch am Sonntag, 21. November, von 9 bis 17 Uhr. (Einlass nur mit Green Pass)

