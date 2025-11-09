Ein fixer Bestandteil des „Sonn(der)tags“ ist der Blick auf den Sonntag und den biblischen Text, der in der Kirche im Mittelpunkt steht. In allen Pfarreien der Welt wird am 9. November der Weihetag der Lateranbasilika gefeiert. Aber warum begehen wir den „Kirchtag“ eines Gotteshauses in Rom? Warum sollte diese Basilika so wichtig sein? Auch dazu gibt es im „Sonn(der)tag“ eine kurze Erklärung. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-899502588dd9781ac828dc88b7c8&v=1762522977"><\/iframe><\/div>\n